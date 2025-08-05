«Аэрофлот» объяснил ограничения в программе бонусов техническими работами
В «Аэрофлоте» уточнили, что все данные участников программы сохранены в полном объеме, потери информации не произошло. Услуги, предоставляемые участникам бонусной программы, также предоставляются в обычном режиме.
Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелеты будут доступны после завершения работ, говорится в сообщении.
Telegram-канал Baza писал, что бонусная система «Аэрофлота» не работает с момента хакерской атаки на авиакомпанию. По его данным, участники программы не могут войти в личные кабинеты и потратить накопленные мили.
28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел масштабный сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Об ответственности за взлом «Аэрофлота» заявили хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.