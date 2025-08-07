Газета
OpenAI представила GPT-5

Ведомости

Компания OpenAI официально представила GPT-5 – новейшую систему искусственного интеллекта, в которой объединены лучшие качества предыдущих моделей o1 и o3, сообщается на сайте компании.

Новая модель, доступная для пользователей ChatGPT Plus, Pro, Team и даже в бесплатной версии, представляет собой адаптивную ИИ-архитектуру, способную подстраивать уровень «мышления» под сложность запроса. Клиенты корпоративных и образовательных тарифов получат доступ на следующей неделе.

Для простых задач используется быстрая gpt-5-main, тогда как более сложные вопросы обрабатываются через gpt-5-thinking. Алгоритм в реальном времени выбирает нужный режим в зависимости от запроса, а пользователи могут явно подсказать системе «подумать как следует».

Пользователи Pro-версии также получают доступ к GPT-5 Pro – наиболее «вдумчивому» варианту модели, способному глубже анализировать сложные вопросы. По результатам тестов эксперты в почти 68% случаев предпочли именно GPT-5 Pro.

Одним из главных достижений GPT-5 стало сокращение количества фактических ошибок. В тестах модель в шесть раз реже генерировала ложную информацию по сравнению с o3. В режиме thinking уровень галлюцинаций упал до менее 1,5%, даже без подключения к интернету.

Новая модель также точнее признает, когда не знает ответа.

Сама платформа ChatGPT также претерпела обновления. Поведение модели стало менее «подхалимским» – частота такого поведения снизилась более чем в два раза. Пользователи теперь могут настраивать внешний вид чатов, а также выбирать стиль общения модели – от «циника» до «ботаника».

Ранее сообщалось, что разработчик Chat GPT OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд.

