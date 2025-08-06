FT: OpenAI может стать самой дорогой компанией в мире
Разработчик Chat GPT OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. Это позволит ей обойти компанию SpaceX и стать самой дорогой частной технологической группой в мире. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Когда OpenAI привлекла финансирование в размере $40 млрд, ее основной инвестор, компания SoftBank, оценил ее стоимость в $300 млрд, пишет FT. Тем не менее, собеседники газеты рассказали, что уже ведутся переговоры о оценке, почти вдвое превышающей эту сумму, – $500 млрд.
Цена, по которой будут реализовываться акции, не является фиксированной, а количество предлагаемых ценных бумаг будет определяться уровнем интереса со стороны инвесторов, уточняет FT. Вероятнее всего, этот раунд вторичного размещения акций окажется значительно более масштабным по сравнению с предыдущим, в рамках которого было привлечено $1,5 млрд.
10 июля агентство Reuters писало, что OpenAI вскоре будет готова к выпуску веб-браузера на базе искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию Google Chrome. Период завершения проекта собеседники издания определяют ближайшими неделями.