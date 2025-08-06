FT: OpenAI может стать самой дорогой компанией в мире

Разработчик Chat GPT OpenAI ведет переговоры с инвесторами про вторичную продажу акций сотрудников, в рамках которой оценка стоимости компании могла бы повыситься до $500 млрд. Это позволит ей обойти компанию SpaceX и стать самой дорогой частной технологической группой в мире. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.