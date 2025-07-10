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Reuters: OpenAI бросит вызов Google с помощью нового браузера

Ведомости

OpenAI вскоре будет готова к выпуску веб-браузера на базе искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию Google Chrome, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Период завершения проекта собеседники издания определяют ближайшими неделями.

При успешном привлечении пользователей в новый браузер OpenAI, по данным агентства, сможет «потеснить» Google Chrome, который занимает более двух третей мирового рынка поисковиков. В публикации отмечено, что разработка OpenAI построена по принципу взаимодействия с человеком в интерфейсе чата, подобном ChatGPT. Авторы материалы сравнивают этот подход с другими браузерами, где основой выступают переходы на веб-сайты.

В апреле 2025 г. в OpenAI заявили о готовности купить браузер Chrome у Google, если суд обяжет компанию продать его в рамках антимонопольного разбирательства. По словам главы ChatGPT Ника Терли, интеграция браузера с продуктами компании позволила бы создать более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта. Сделка не состоялась.

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