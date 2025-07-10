Reuters: OpenAI бросит вызов Google с помощью нового браузера

В апреле 2025 г. в OpenAI заявили о готовности купить браузер Chrome у Google, если суд обяжет компанию продать его в рамках антимонопольного разбирательства. По словам главы ChatGPT Ника Терли, интеграция браузера с продуктами компании позволила бы создать более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта. Сделка не состоялась.