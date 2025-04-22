OpenAI заявила о готовности купить браузер Chrome у Google

По словам Терли, интеграция браузера с продуктами компании позволила бы создать более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что OpenAI «предложила бы действительно невероятные возможности», если бы получила доступ к собственной браузерной платформе.