OpenAI заявила о готовности купить браузер Chrome у Google
Компания OpenAI заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Об этом сообщил глава ChatGPT (продукт OpenAI) Ник Терли. Его слова передает Bloomberg.
По словам Терли, интеграция браузера с продуктами компании позволила бы создать более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что OpenAI «предложила бы действительно невероятные возможности», если бы получила доступ к собственной браузерной платформе.
Сейчас ChatGPT уже доступен в виде расширения для Chrome, однако OpenAI испытывает трудности с распространением своего продукта, особенно на устройствах с операционной системой Android. Покупка браузера могла бы значительно усилить позиции компании в экосистеме мобильных и веб-сервисов.
Минюст США требует от Google продажи браузера Chrome, прекращения контрактов на эксклюзивность и передачи части данных конкурентам. Решение по антимонопольному делу ожидается к августу и может стать прецедентом, аналогичным разделению корпорации AT&T в 1980-х.
18 апреля окружной судья США Леони Бринкема признала Google виновной в незаконной монополии на рынке рекламных серверов. Как установил суд, корпорация ответственна за «умышленное приобретение и поддержание монопольной власти» на рынках рекламных серверов издателей и на рынке рекламных бирж.
В октябре 2024 г. минюст США начал рассматривать обращение с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте.