Суд в США признал Google виновной в незаконной монополии

Давление на Google усилилось после того, как компанию признали монополистом среди поисковиков. В октябре 2024 г. минюст США начал рассматривать обращение с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте.