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Суд в США признал Google виновной в незаконной монополии

Ведомости

Окружной судья США Леони Бринкема в Вирджинии признала Google виновной в незаконной монополии на рынке рекламных серверов, передает Reuters.

Как установил суд, корпорация ответственна за «умышленное приобретение и поддержание монопольной власти» на рынках рекламных серверов издателей и на рынке рекламных бирж.

Рекламные серверы используют сайты для хранения и управления своим цифровым рекламным инвентарем (Ad Inventory). Технология представляет из себя платформу. Она позволяет издателям новостей и другим поставщикам онлайн-контента зарабатывать деньги на продаже рекламы.

«Помимо лишения конкурентов возможности конкурировать, такое исключающее поведение нанесло существенный вред издателям-клиентам Google, конкурентному процессу и, в конечном итоге, потребителям информации в интернете», – следует из решения судьи.

16 апреля телеканал CNBC сообщил, что в Великобритании подали коллективный иск на сумму более 5 млрд фунтов (примерно $6,6 млрд) против американской компании Google. Google обвиняется в «почти полном доминировании» на рынке онлайн-поиска. Это позволило Google укрепить монопольное положение и превратить свою платформу в основной канал для размещения поисковой рекламы, следует из иска.

Давление на Google усилилось после того, как компанию признали монополистом среди поисковиков. В октябре 2024 г. минюст США начал рассматривать обращение с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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