Суд в США признал Google виновной в незаконной монополии
Окружной судья США Леони Бринкема в Вирджинии признала Google виновной в незаконной монополии на рынке рекламных серверов, передает Reuters.
Как установил суд, корпорация ответственна за «умышленное приобретение и поддержание монопольной власти» на рынках рекламных серверов издателей и на рынке рекламных бирж.
Рекламные серверы используют сайты для хранения и управления своим цифровым рекламным инвентарем (Ad Inventory). Технология представляет из себя платформу. Она позволяет издателям новостей и другим поставщикам онлайн-контента зарабатывать деньги на продаже рекламы.
«Помимо лишения конкурентов возможности конкурировать, такое исключающее поведение нанесло существенный вред издателям-клиентам Google, конкурентному процессу и, в конечном итоге, потребителям информации в интернете», – следует из решения судьи.
16 апреля телеканал CNBC сообщил, что в Великобритании подали коллективный иск на сумму более 5 млрд фунтов (примерно $6,6 млрд) против американской компании Google. Google обвиняется в «почти полном доминировании» на рынке онлайн-поиска. Это позволило Google укрепить монопольное положение и превратить свою платформу в основной канал для размещения поисковой рекламы, следует из иска.
Давление на Google усилилось после того, как компанию признали монополистом среди поисковиков. В октябре 2024 г. минюст США начал рассматривать обращение с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте.