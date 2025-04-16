CNBC: В Великобритании подали коллективный иск против Google на $6,6 млрд
Коллективный иск на сумму более 5 млрд фунтов (примерно $6,6 млрд) был подан против американской компании Google в Великобритании. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Согласно материалам дела, Google обвиняется в «почти полном доминировании» на рынке онлайн-поиска. Иск направлен в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании. Истцы утверждают, что компания злоупотребляла своим рыночным положением, намеренно ограничивая возможности для работы конкурирующих поисковых систем. Это, по их мнению, позволило Google укрепить монопольное положение и превратить свою платформу в основной канал для размещения поисковой рекламы.
«Google использует свое доминирующее положение на рынках общего поиска и поисковой рекламы, чтобы завышать цены для рекламодателей», – цитирует CNBC юриста Ор Брук.
В иске также отмечается, что компания предпринимала шаги для ограничения конкуренции. В частности, речь идет о заключении соглашений с производителями смартфонов, обязывающих предустанавливать Google Search и браузер Chrome на устройства с операционной системой Android. Кроме того, истцы указывают на многомиллиардные выплаты Google компании Apple за установку своего поисковика в качестве системы по умолчанию в браузере Safari.
21 ноября 2024 г. CNBC сообщил, что минюст США подталкивает Google к продаже своего браузера Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства. По сообщению телеканала, Chrome предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы. 9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).