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CNBC: В Великобритании подали коллективный иск против Google на $6,6 млрд

Ведомости

Коллективный иск на сумму более 5 млрд фунтов (примерно $6,6 млрд) был подан против американской компании Google в Великобритании. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно материалам дела, Google обвиняется в «почти полном доминировании» на рынке онлайн-поиска. Иск направлен в Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании. Истцы утверждают, что компания злоупотребляла своим рыночным положением, намеренно ограничивая возможности для работы конкурирующих поисковых систем. Это, по их мнению, позволило Google укрепить монопольное положение и превратить свою платформу в основной канал для размещения поисковой рекламы.

«Google использует свое доминирующее положение на рынках общего поиска и поисковой рекламы, чтобы завышать цены для рекламодателей», – цитирует CNBC юриста Ор Брук.

В иске также отмечается, что компания предпринимала шаги для ограничения конкуренции. В частности, речь идет о заключении соглашений с производителями смартфонов, обязывающих предустанавливать Google Search и браузер Chrome на устройства с операционной системой Android. Кроме того, истцы указывают на многомиллиардные выплаты Google компании Apple за установку своего поисковика в качестве системы по умолчанию в браузере Safari.

21 ноября 2024 г. CNBC сообщил, что минюст США подталкивает Google к продаже своего браузера Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства. По сообщению телеканала, Chrome предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы. 9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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