CNBC: В Великобритании подали коллективный иск против Google на $6,6 млрд

21 ноября 2024 г. CNBC сообщил, что минюст США подталкивает Google к продаже своего браузера Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства. По сообщению телеканала, Chrome предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы. 9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает обращение в суд с требованием к Google продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).