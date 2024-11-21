Минюст США подталкивает Google к продаже Chrome

Как утверждает издание, браузер Chrome, который Google запустил в 2008 г., предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы. В заявлении ведомства говорится, что принуждение компании избавиться от Chrome создаст более равные условия для конкурентов в области поиска информации в сети. Кроме того, минюст заявил, что Google не должен заключать эксклюзивные соглашения с третьими лицами, такими как Apple и Samsung, для приоритизации своей продукции. В ведомстве также заявили, что Google должно быть запрещено предоставлять свои предпочтения в поисковых сервисах в рамках других своих продуктов. На фоне требований минюста и «давления на судью» в удовлетворении требований акции Google теряют в цене 1,2%, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. На закрытии 20 ноября цена за бумагу составила $175.