Минюст США подталкивает Google к продаже Chrome
Минюст США считает, что компания Google, принадлежащая американской Alphabet, должна продать свой браузер Chrome из-за нарушения антимонопольного законодательства, передает CNBC со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Как утверждает издание, браузер Chrome, который Google запустил в 2008 г., предоставляет поисковому гиганту данные, которые он затем использует для таргетинговой рекламы. В заявлении ведомства говорится, что принуждение компании избавиться от Chrome создаст более равные условия для конкурентов в области поиска информации в сети. Кроме того, минюст заявил, что Google не должен заключать эксклюзивные соглашения с третьими лицами, такими как Apple и Samsung, для приоритизации своей продукции. В ведомстве также заявили, что Google должно быть запрещено предоставлять свои предпочтения в поисковых сервисах в рамках других своих продуктов. На фоне требований минюста и «давления на судью» в удовлетворении требований акции Google теряют в цене 1,2%, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. На закрытии 20 ноября цена за бумагу составила $175.
19 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что высшие должностные лица министерства юстиции решили обратиться к суду с просьбой заставить компанию Google продать свой браузер Chrome. По информации источников, минюст попросит судью, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировала поисковый рынок, потребовать принятия мер, связанных с искусственным интеллектом и операционной системой смартфонов Android. Антимонопольные чиновники также планируют рекомендовать федеральному судье Амиту Мехте ввести требования по лицензированию данных. Bloomberg отмечает, что если Мехта примет эти предложения, они могут изменить рынок онлайн-поиска и бурно развивающуюся индустрию искусственного интеллекта.
Дело было возбуждено при первой администрации Дональда Трампа и продолжено при президенте Джо Байдене. Владение самым популярным в мире веб-браузером имеет ключевое значение для рекламного бизнеса Google. Компания может отслеживать активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных кампаний, которые приносят ей основную часть дохода. Google также использует Chrome, чтобы направлять пользователей к своему флагманскому продукту искусственного интеллекта Gemini.