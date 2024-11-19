Минюст США может потребовать от Google продажи Chrome
Высшие должностные лица министерства юстиции решили обратиться к суду с просьбой заставить компанию Google, принадлежащую Alphabet Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ), продать свой браузер Chrome. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами ведомства.
По информации источников, минюст попросит судью, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировала поисковый рынок, потребовать принятия мер, связанных с искусственным интеллектом и операционной системой смартфонов Android. Антимонопольные чиновники также планируют рекомендовать федеральному судье Амиту Мехте ввести требования по лицензированию данных. Bloomberg отмечает, что если Мехта примет эти предложения, они могут изменить рынок онлайн-поиска и бурно развивающуюся индустрию искусственного интеллекта.
Дело было возбуждено при первой администрации Дональда Трампа и продолжено при президенте Джо Байдене. Владение самым популярным в мире веб-браузером имеет ключевое значение для рекламного бизнеса Google. Компания может отслеживать активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных кампаний, которые приносят ей основную часть дохода. Google также использует Chrome, чтобы направлять пользователей к своему флагманскому продукту искусственного интеллекта Gemini.
Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что министерство юстиции «продолжает продвигать радикальную повестку, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов в этом деле». Она добавила, что «правительство, ставящее палец на чашу весов подобным образом, нанесет ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда оно больше всего необходимо».
Антимонопольные органы хотят, чтобы судья обязал Google продать Chrome – самый распространенный в мире браузер, – потому что он представляет собой ключевую точку доступа, через которую многие люди пользуются поисковой системой.
9 октября Bloomberg писал, что минюст США рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. Ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).