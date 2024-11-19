Минюст США может потребовать от Google продажи Chrome

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что министерство юстиции «продолжает продвигать радикальную повестку, которая выходит далеко за рамки юридических вопросов в этом деле». Она добавила, что «правительство, ставящее палец на чашу весов подобным образом, нанесет ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда оно больше всего необходимо».