Первый российский сервисный центр для БПЛА откроют в 2026 году

В центре смогут обслуживать свыше 2000 БПЛА ежегодно. Он будет работать на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» в рамках создания единой системы идентификации. Кроме того, сервис также будет предусмотрен для судов малой авиации, общественного транспорта и спецтехники.