Первый российский сервисный центр для БПЛА откроют в 2026 году
Первый сервис-центр для беспилотных летательных аппаратов в России откроют в 2026 г., сообщили в пресс-службе компании «Глонасс», оператора автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс».
В центре смогут обслуживать свыше 2000 БПЛА ежегодно. Он будет работать на базе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» в рамках создания единой системы идентификации. Кроме того, сервис также будет предусмотрен для судов малой авиации, общественного транспорта и спецтехники.
«Центр станет драйвером развития цифровизации всей транспортной отрасли, обеспечит безопасность эксплуатации транспорта в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве», – отметил замгубернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. Уже через некоторое время после открытия сервисный центр должен стать местом обсуждения указанных вопросов региональными органами исполнительной власти, а также надзорных ведомств и других организаций.
В июле стало известно, что «Глонасс» оснастит российский транспорт отечественными сим-чипами. Они необходимы для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS. Чип представляет собой впаянную в устройство микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи.