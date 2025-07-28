«Глонасс» оснастит российский транспорт отечественными сим-чипами

В России появился первый отечественный сим-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS. Он представляет собой впаянную в устройство микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи. Соответствующую разработку АО «Глонасс» зарегистрировало 4 июня в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга, обнаружили «Ведомости». Сим-чип будет применяться в устройствах вызова экстренных оперативных служб, аппаратуре спутниковой навигации, трекерах на различных видах транспорта, включая авиабеспилотники, рассказал «Ведомостям» генеральный директор АО «Глонасс» (оператор госсистемы «ЭРА-Глонасс») Алексей Райкевич.