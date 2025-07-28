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Главная / Технологии /

«Глонасс» оснастит российский транспорт отечественными сим-чипами

Это обеспечит предсказуемый контроль за передвижением средств и передачу данных в госинформсистемы
Анна Устинова
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В России появился первый отечественный сим-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS. Он представляет собой впаянную в устройство микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи. Соответствующую разработку АО «Глонасс» зарегистрировало 4 июня в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга, обнаружили «Ведомости». Сим-чип будет применяться в устройствах вызова экстренных оперативных служб, аппаратуре спутниковой навигации, трекерах на различных видах транспорта, включая авиабеспилотники, рассказал «Ведомостям» генеральный директор АО «Глонасс» (оператор госсистемы «ЭРА-Глонасс») Алексей Райкевич.

С начала лета «Глонасс» произвела более полумиллиона сим-чипов, сообщил топ-менеджер. Компания уже провела тестирования продукции с производителями навигационной аппаратуры «Три точки», «Итэлма», «Исинтел технологии», «Восточный регион», «Форт-телеком», «Автоэра», «Сантэл-навигация», «Лаборатория умного вождения», «Интелинк технология», «Глонасс Дальний Восток», НИИМА «Прогресс», «РД групп», «Сателлит», «ТК Эксперт», перечислил Райкевич. Контрактной сборкой чипов занимается компания «Пластим». Их будут устанавливать в новые устройства.

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