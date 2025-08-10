Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

31 июля пользователи мессенджера Telegram начали массово жаловаться на технические неполадки в работе приложения. Неполадки затронули различные функции мессенджера: приложение не загружалось при запуске, в мессенджере не приходили новые сообщения, а медиафайлы (фото, видео, документы) не загружались.