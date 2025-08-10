Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
На работу приложения Telegram днем 10 августа поступает много жалоб, следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
По данным портала, за последний час на работу мессенджера поступило 242 жалобы. За сутки поступило 2383 обращения. Пользователи, в частности, сообщили о проблемах со звонками.
Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области (11%), Хакасии (5%), а также Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края. 52% пользователей жалуются на сбой мобильного приложения, еще 27% сообщили об «общем сбое».
31 июля пользователи мессенджера Telegram начали массово жаловаться на технические неполадки в работе приложения. Неполадки затронули различные функции мессенджера: приложение не загружалось при запуске, в мессенджере не приходили новые сообщения, а медиафайлы (фото, видео, документы) не загружались.