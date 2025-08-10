WSJ: ориентированные на ИИ хедж-фонды смогли привлечь «миллиарды долларов»

Как отмечает газета, неудивительно, что фонды, стремящиеся извлечь выгоду из ажиотажа вокруг ИИ, стремительно развиваются. В прошлые годы хедж-фонды, ориентированные на переход к чистой энергетике и инвестирование с учетом экологических, социальных и корпоративных аспектов, процветали на фоне высокого спроса, следует из материала.