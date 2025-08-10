WSJ: ориентированные на ИИ хедж-фонды смогли привлечь «миллиарды долларов»
Хедж-фонды, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ), привлекают «миллиарды долларов» инвестиций. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Одним из ключевых игроков на данном рынке является сан-францисская фирма Situational Awareness, возглавляемая 23-летним Леопольдом Ашенбреннером. В текущий период под управлением компании находится более $1,5 млрд.
Инвестиционная стратегия фонда предусматривает вложения в глобальные акции компаний, которые, по подсчетам аналитиков, получат выгоду от развития технологий ИИ. К ним относятся предприятия полупроводниковой, инфраструктурной и энергетической отраслей, а также ряд стартапов.
Другой значимый участник рынка – хедж-фонд Value Aligned Research Advisors (VAR), созданный в Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Учредителями фонда выступили бывшие финансовые аналитики Бен Хоскин и Дэвид Филд. С момента своего запуска VAR привлек около $1 млрд. Помимо этого VAR управляет другими инвестиционными стратегиями, сфокусированными на ИИ, общий объем которых составляет приблизительно $2 млрд.
«Инвесторы, ориентированные на ИИ, утверждают, что долгосрочная тенденция его разработки и внедрения неизбежна, даже если на этом пути встретятся трудности», – пишет WSJ.
Как отмечает газета, неудивительно, что фонды, стремящиеся извлечь выгоду из ажиотажа вокруг ИИ, стремительно развиваются. В прошлые годы хедж-фонды, ориентированные на переход к чистой энергетике и инвестирование с учетом экологических, социальных и корпоративных аспектов, процветали на фоне высокого спроса, следует из материала.
По оценкам The Guardian, в следующем финансовом году общие капитальные затраты крупных технологических компаний продолжат расти. Такие планы уже подтвердили в Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon. По данным WSJ, эти четыре игрока потратят более $400 млрд на капитальные вложения.