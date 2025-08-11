В России готовят масштабную перезагрузку портала «Госуслуги»
Система государственных онлайн-сервисов в России пройдет комплексную трансформацию: разрозненные услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, что позволит гражданам получать их по принципу «одного окна». Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Изменения затронут портал «Госуслуги». После обновления пользователям не придется искать каждую услугу отдельно – они будут объединены в зависимости от конкретной ситуации: выход на пенсию, открытие бизнеса, оформление документов при рождении ребенка и другие.
«Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», – отметил Григоренко.
За каждой услугой будет закреплен куратор, который станет отвечать за ее качество и развитие. В его обязанности войдут работа с обратной связью от граждан, устранение сбоев, а также контроль за корректностью предоставления сервиса.
6 августа сообщалось, что национальный мессенджер Max совместно с компанией «Инфотекс интернет траст» успешно протестировал оборудование для интеграции с порталом «Госуслуги». Для подключения к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) применили современный протокол OpenID Connect.