Nvidia и AMD будут отдавать США 15% выручки от продаж чипов в Китае

По данным FT, соглашение было достигнуто в обмен на получение экспортных лицензий, выданных на прошлой неделе. Такой формат «услуга за услугу» эксперты по экспортному контролю назвали беспрецедентным – до этого ни одна американская компания не платила часть своих доходов за экспортные разрешения. При этом сделка вписывается в политику администрации президента США Дональда Трампа, при которой бизнес стимулируют вкладывать средства в экономику.