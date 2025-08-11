Газета
Главная / Технологии /

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% выручки от продаж чипов в Китае

Ведомости

Американские компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились перечислять властям США 15% выручки от продаж чипов для искусственного интеллекта на китайском рынке. Об этом сообщили Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники.

По данным FT, соглашение было достигнуто в обмен на получение экспортных лицензий, выданных на прошлой неделе. Такой формат «услуга за услугу» эксперты по экспортному контролю назвали беспрецедентным – до этого ни одна американская компания не платила часть своих доходов за экспортные разрешения. При этом сделка вписывается в политику администрации президента США Дональда Трампа, при которой бизнес стимулируют вкладывать средства в экономику.

Соглашение заключили спустя месяц после того, как власти США объявили о разрешении Nvidia возобновить продажи в Китае чипа H20. Однако, как пишет NYT, фактическая лицензия тогда выдана не была. Переговоры завершились 6 августа, когда глава Nvidia Дженсен Хуанг встретился с Трампом в Белом доме и согласился на передачу части выручки. Спустя два дня минторг США начал выдавать разрешения на продажу.

Согласно условиям, Nvidia будет делиться 15% дохода от продаж H20, AMD – от продаж MI308. По оценкам NYT, это может принести американскому бюджету более $2 млрд. Пока не сообщалось о том, как именно будут использоваться поступившие средства.

7 августа Трамп также объявил о введении 100%-ных пошлин на импортные чипы и полупроводники. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, которое транслировал телеканал Fox News.

