США введут пошлины на импортные чипы и полупроводники
Президент США Дональд Трамп анонсировал 100%-ные пошлины на импортные чипы и полупроводники. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, которое транслировал Fox News.
Он отметил, что компаниям, производящим их на территории США, тарифы не грозят.
Трамп также уточнил, что освободит от пошлин компании, которые возьмут на себя обязательства по строительству заводов в США.
Крупнейшими производителями чипов и полупроводников в мире являются тайваньский TSMC, южнокорейский Samsung, американские Intel и Nvidia и другие.
С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на товары из 69 стран и территорий. На товары из Тайваня сейчас действует тариф в 20%. Пошлины для Южной Кореи составили 15%.