Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Яндекс такси» добавил в приложение карту бесплатных точек Wi-Fi для водителей

Ведомости

Сервис «Яндекс такси» интегрировал в приложение «Яндекс Про» карту бесплатных точек Wi-Fi, чтобы водители могли продолжать работу при нестабильном мобильном интернете. Об этом сообщили ТАСС представители сервиса.

Если интернет-связь пропадает, водитель сможет подключиться к Wi-Fi и продолжить поездку или принять новый заказ. Функция доступна и в офлайн-режиме при условии, что карта города загружена заранее.

Данные о Wi-Fi-точках собраны при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Сейчас на карте более 5500 точек в 13 городах России – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Список городов и количество точек планируется расширять, в дальнейшем опция станет доступна и курьерам.

7 августа Минцифры РФ сообщило о разработке совместно с операторами связи технической схемы обеспечения доступа граждан к ключевым онлайн-сервисам при ограничении мобильного интернета. По словам главы министерства Максута Шадаева, даже при блокировке пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к «белому списку» критически важных сервисов, включая такси, доставку и маркетплейсы, на обычной скорости.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных