«Яндекс такси» добавил в приложение карту бесплатных точек Wi-Fi для водителей
Если интернет-связь пропадает, водитель сможет подключиться к Wi-Fi и продолжить поездку или принять новый заказ. Функция доступна и в офлайн-режиме при условии, что карта города загружена заранее.
Данные о Wi-Fi-точках собраны при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Сейчас на карте более 5500 точек в 13 городах России – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Список городов и количество точек планируется расширять, в дальнейшем опция станет доступна и курьерам.
7 августа Минцифры РФ сообщило о разработке совместно с операторами связи технической схемы обеспечения доступа граждан к ключевым онлайн-сервисам при ограничении мобильного интернета. По словам главы министерства Максута Шадаева, даже при блокировке пользователи смогут пройти капчу и получить доступ к «белому списку» критически важных сервисов, включая такси, доставку и маркетплейсы, на обычной скорости.