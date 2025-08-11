«Яндекс такси» добавил в приложение карту бесплатных точек Wi-Fi для водителей

Данные о Wi-Fi-точках собраны при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Сейчас на карте более 5500 точек в 13 городах России – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Список городов и количество точек планируется расширять, в дальнейшем опция станет доступна и курьерам.