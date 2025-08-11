Глава Минтранса заявил о возможном «вымирании» профессии курьера из-за дронов
Профессия курьера может в будущем исчезнуть за счет активной доставки с использованием дронов, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в кулуарах интенсива «Архипелаг 2025», передает ТАСС.
«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», – сказал агентству министр.
При этом безопасность населения остается важным элементом для транспортного ведомства при разработке нового механизма, поэтому для его активного использования должно пройти время, подчеркнул Никитин.
Минтранс также подготовил проект постановления правительства, согласно которому с 1 марта 2026 г. маршруты полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут ежесекундно передаваться надзорным органам через госинформсистему «ЭРА-Глонасс». Это решение должно поспособствовать созданию единой системы идентификации беспилотников для прозрачности применения технологии и смягчения действующих запретов на полеты дронов в регионах.