Глава Минтранса заявил о возможном «вымирании» профессии курьера из-за дронов

Минтранс также подготовил проект постановления правительства, согласно которому с 1 марта 2026 г. маршруты полетов гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут ежесекундно передаваться надзорным органам через госинформсистему «ЭРА-Глонасс». Это решение должно поспособствовать созданию единой системы идентификации беспилотников для прозрачности применения технологии и смягчения действующих запретов на полеты дронов в регионах.