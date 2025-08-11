Пользователи пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступает в Санкт-Петербурге (3%), Забайкальском крае, а также Магаданской и Тверской областях (по 2%). Больше всего пользователи отмечают сбой в работе сайте (67%), а также мобильного приложения (21%) и общий сбой (7%).