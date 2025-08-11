Пользователи пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek
Пользователи DeepSeek пожаловались на сбой в работе нейросети. По состоянию на 17:55 мск за последние сутки число жалоб составило более 3000. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
При попытке воспользоваться DeepSeek на главной странице чат-бота, а также на странице проверки статуса сервиса появляется уведомление о том, что на данный момент сервис недоступен.
При попытке ввести сообщение всплывает уведомление о большом количестве запросов на данный момент.
Согласно данным Downdetector, больше всего жалоб поступает в Санкт-Петербурге (3%), Забайкальском крае, а также Магаданской и Тверской областях (по 2%). Больше всего пользователи отмечают сбой в работе сайте (67%), а также мобильного приложения (21%) и общий сбой (7%).
10 августа множество жалоб поступило на работу приложения Telegram. Пользователи, в частности, сообщили о проблемах со звонками.