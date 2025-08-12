В Петербурге начали использовать ИИ для поиска борщевика на участках
По поручению вице-губернатора Санкт‑Петербурга Евгения Разумишкина Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) научила нейросеть определять борщевик Сосновского. Об этом сообщили в ведомстве.
Сейчас восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой», установленных в автомобили, проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт‑Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города. При выявлении борщевика собственникам назначается штраф в размере 100 000 руб.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева) в октябре 2023 г. Он предполагал включение в Земельный кодекс РФ нормы об обязанности собственников земельных участков бороться с инвазивными (чужеродными) растениями.