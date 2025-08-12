В Петербурге начали использовать ИИ для поиска борщевика на участках

Сейчас восемь мобильных нейросетевых комплексов «Городовой», установленных в автомобили, проводят ежедневный мониторинг территорий в Санкт‑Петербурге по 186 маршрутам во всех районах города. При выявлении борщевика собственникам назначается штраф в размере 100 000 руб.