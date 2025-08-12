«Ростелекому» неизвестно о планах блокировать звонки в мессенджерах
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что компании ничего не известно об инициативе операторов связи заблокировать голосовые вызовы в иностранных мессенджерах.
«Мы про такую инициативу ничего не знаем», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Отметим, что «Ростелеком» владеет оператором Т2.
11 августа пользователи Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщали о сбоях в работе сервисов: не проходили интернет-звонки, не воспроизводились аудио- и видеосообщения.
На этом фоне Forbes со ссылкой на источник сообщал, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили регуляторам и профильным ведомствам заблокировать возможность звонков в зарубежных мессенджерах. По данным издания, операторы объясняют инициативу необходимостью получения дополнительных доходов для поддержания инфраструктуры. Операторы связи не стали комментировать эту идею «Ведомостям». Также «Ведомости» направили запрос в Минцифры.