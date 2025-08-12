«Ростелекому» неизвестно о планах блокировать звонки в мессенджерах

На этом фоне Forbes со ссылкой на источник сообщал, что МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 предложили регуляторам и профильным ведомствам заблокировать возможность звонков в зарубежных мессенджерах. По данным издания, операторы объясняют инициативу необходимостью получения дополнительных доходов для поддержания инфраструктуры. Операторы связи не стали комментировать эту идею «Ведомостям». Также «Ведомости» направили запрос в Минцифры.