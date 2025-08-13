Starlink начала работу в Казахстане

25 июля агентство Reuters писало, что американский предприниматель Илон Маск приказал отключить спутники Starlink во время наступления Украины осенью 2022 г. В результате, как описывает агентство, украинские войска оказались в полной информационной изоляции. Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими войсками, перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом попадали в цели.