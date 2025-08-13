Starlink начала работу в Казахстане
Компания Starlink официально запустила услуги спутникового интернета в Казахстане с 13 августа. Это позволит жителям страны подключаться к высокоскоростному и стабильному интернету через низкоорбитальную спутниковую сеть SpaceX, сообщил кабмин республики.
12 июня министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Starlink заключили соглашение, согласно которому компания обязуется соблюдать казахстанское законодательство.
В кабмине отметили, что технология Starlink обеспечит надежное интернет-покрытие даже в отдаленных регионах, расширяя доступ к цифровым сервисам.
25 июля агентство Reuters писало, что американский предприниматель Илон Маск приказал отключить спутники Starlink во время наступления Украины осенью 2022 г. В результате, как описывает агентство, украинские войска оказались в полной информационной изоляции. Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими войсками, перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом попадали в цели.