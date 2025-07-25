Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Маск сорвал украинское наступление, отключив Starlink

Ведомости

Илом Маск приказал отключить спутники Starlink во время наступления Украины осенью 2022 г., сообщает агентство Reuters.

По информации источников издания, Маск поручил старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, контролирующему Starlink, прекратить покрытие в Херсонской области и Донбассе. Всего были отключены по меньшей мере сто терминалов Starlink.

В результате, как описывает агентство, украинские войска оказались в полной информационной изоляции. Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими войсками, перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом попадали в цели.

Со слов украинских военных, им не удалось окружить российские войска под Бериславом в Херсонской области именно из-за отсутствия связи.

Сам бизнесмен ранее отрицал, что отдавал такие указания. В принадлежащей ему X он еще в марте писал: «Мы бы никогда так не поступили». Руководство SpaceX не дало Reuters комментариев.

Три источника агентства заявили, что, по их мнению, что решение Маска было вызвано опасениями, что украинское наступление может спровоцировать ядерный ответ со стороны России.

24 июля произошел масштабный сбой в работе Starlink. О проблемах писали и украинские СМИ со ссылкой на солдат ВСУ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных