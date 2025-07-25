Reuters: Маск сорвал украинское наступление, отключив Starlink
Илом Маск приказал отключить спутники Starlink во время наступления Украины осенью 2022 г., сообщает агентство Reuters.
По информации источников издания, Маск поручил старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX, контролирующему Starlink, прекратить покрытие в Херсонской области и Донбассе. Всего были отключены по меньшей мере сто терминалов Starlink.
В результате, как описывает агентство, украинские войска оказались в полной информационной изоляции. Солдаты запаниковали, беспилотники, следившие за российскими войсками, перестали работать, а дальнобойные артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом попадали в цели.
Со слов украинских военных, им не удалось окружить российские войска под Бериславом в Херсонской области именно из-за отсутствия связи.
Сам бизнесмен ранее отрицал, что отдавал такие указания. В принадлежащей ему X он еще в марте писал: «Мы бы никогда так не поступили». Руководство SpaceX не дало Reuters комментариев.
Три источника агентства заявили, что, по их мнению, что решение Маска было вызвано опасениями, что украинское наступление может спровоцировать ядерный ответ со стороны России.
24 июля произошел масштабный сбой в работе Starlink. О проблемах писали и украинские СМИ со ссылкой на солдат ВСУ.