В работе спутникового интернета Starlink произошел сбой

Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к основателю компании Илону Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, спутники помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Associated Press писало, что в 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink.