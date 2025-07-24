В работе спутникового интернета Starlink произошел сбой

В работе спутникового интернета Starlink произошел сбойУкраинские военные сообщили о проблемах с доступом по всей линии фронта
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе спутникового интернета Starlink, следует из информации на сайте DownDetector. О проблемах сообщают украинские СМИ со ссылкой на солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).
На вечер 24 июля поступило до 61 300 жалоб.
«РБК-Украина» со ссылкой на командующего сил беспилотных систем Роберта Бровди пишет, что в настоящее время Starlink «лег» по всему фронту на Украине.
В Starlink подтвердили сбой. Согласно информации на сайте, компания разбирается с проблемой.
Starlink начал работать на Украине в конце февраля 2022 г. С соответствующей просьбой к основателю компании Илону Маску обратились украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет, спутники помогают украинским военным в том числе направлять дроны и координировать артиллерийские удары. Associated Press писало, что в 2022 г. Киев получил около 24 000 терминалов Starlink.
Основатель компании Илон Маск заявлял в марте, что при отключении на Украине спутникового интернета Starlink вся передовая линия ВСУ рухнет.