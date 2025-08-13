VK в первом полугодии нарастил выручку до 72,6 млрд рублей
Интернет-холдинг VK в первом полугодии 2025 г. получил выручку в 72,6 млрд руб., что на 13% выше показателя за аналогичный период 2024 г., сообщается на сайте компании.
Выручка VK Tech выросла на 48% год к году до 6,7 млрд руб., доходы от видеорекламы на платформах – на 71% до 2,3 млрд руб., а доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса – на 16% до 17,6 млрд руб. Образовательные сервисы для детей увеличили выручку на 24% до 3,9 млрд руб.
Скорректированная EBITDA составила 10,4 млрд руб. против отрицательного значения годом раньше, а рентабельность по этому показателю выросла на 15 п. п. до 14%. Все операционные сегменты показали рост по скорректированной EBITDA.
Чистый долг сократился более чем вдвое – до 77 млрд руб. на конец отчетного периода. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю составила 8,2%. Чистый убыток VK за полугодие составил 12,7 млрд руб. против 24,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.
До этого сообщалось, что в I квартале 2025 г. выручка VK выросла на 16% до 35,5 млрд руб., чему способствовал рост доходов от онлайн- и видеорекламы, а также развитие VK Tech и образовательных сервисов для детей.