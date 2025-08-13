VK в первом полугодии нарастил выручку до 72,6 млрд рублей

Выручка VK Tech выросла на 48% год к году до 6,7 млрд руб., доходы от видеорекламы на платформах – на 71% до 2,3 млрд руб., а доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса – на 16% до 17,6 млрд руб. Образовательные сервисы для детей увеличили выручку на 24% до 3,9 млрд руб.