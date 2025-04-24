VK в I квартале 2025 года нарастил выручку до 35,5 млрд рублей
Рост выручки был обеспечен за счет нескольких направлений: увеличения доходов от онлайн– и видеорекламы на платформах VK, а также роста выручки подразделений VK Tech и образовательных сервисов для детей.
Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил 5 млрд руб., что в 4,7 раза превышает результат I квартала 2024 г.
«Компания сохраняет прогноз на 2025 г. и ожидает, что скорректированная EBITDA cоставит более 10 млрд руб. по итогам года», – пояснили в VK.
VK также зафиксировал значительный рост пользовательской активности. Показатель time spent (время, проведенное пользователями в сервисах компании) достиг рекордного уровня – в среднем 5,3 млрд минут в день. Это на 18% больше, чем в I квартале 2024 г. А средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK в I квартале 2025 г. составила 79 млн пользователей.
22 апреля стало известно, что Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео». Пояснялось, что в новой должности она будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента.