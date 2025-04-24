VK в I квартале 2025 года нарастил выручку до 35,5 млрд рублей

VK также зафиксировал значительный рост пользовательской активности. Показатель time spent (время, проведенное пользователями в сервисах компании) достиг рекордного уровня – в среднем 5,3 млрд минут в день. Это на 18% больше, чем в I квартале 2024 г. А средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK в I квартале 2025 г. составила 79 млн пользователей.