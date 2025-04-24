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VK в I квартале 2025 года нарастил выручку до 35,5 млрд рублей

Ведомости

Интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 35,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рост выручки был обеспечен за счет нескольких направлений: увеличения доходов от онлайн– и видеорекламы на платформах VK, а также роста выручки подразделений VK Tech и образовательных сервисов для детей.

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил 5 млрд руб., что в 4,7 раза превышает результат I квартала 2024 г.

«Компания сохраняет прогноз на 2025 г. и ожидает, что скорректированная EBITDA cоставит более 10 млрд руб. по итогам года», – пояснили в VK.

VK также зафиксировал значительный рост пользовательской активности. Показатель time spent (время, проведенное пользователями в сервисах компании) достиг рекордного уровня – в среднем 5,3 млрд минут в день. Это на 18% больше, чем в I квартале 2024 г. А средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK в I квартале 2025 г. составила 79 млн пользователей.

22 апреля стало известно, что Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео». Пояснялось, что в новой должности она будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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