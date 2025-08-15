«Яндекс» после блокировки Speedtest объявил о перезапуске своего сервиса

Например, если пользователь хочет посмотреть фильм на «Кинопоиске», видео будет загружено с ближайшего CDN-сервера, что значительно ускоряет процесс. С помощью «Интернетометра» можно измерить скорость скачивания, скорость загрузки и пинг, то есть время задержки в миллисекундах.