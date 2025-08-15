«Яндекс» после блокировки Speedtest объявил о перезапуске своего сервиса
«Яндекс» обновил «Интернетометр» – сервис для оценки скорости интернет-соединения. Теперь он использует новую технологию измерений, обеспечивающую более точные результаты, сообщили в компании.
Сервис определяет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов «Яндекса», которые равномерно распределены по всей стране и интегрированы в инфраструктуру провайдеров. Основная задача этих серверов заключается в кэшировании больших объемов данных сервисов, включая контент с медиаплатформы.
Например, если пользователь хочет посмотреть фильм на «Кинопоиске», видео будет загружено с ближайшего CDN-сервера, что значительно ускоряет процесс. С помощью «Интернетометра» можно измерить скорость скачивания, скорость загрузки и пинг, то есть время задержки в миллисекундах.
Сервис также оценивает качество соединения по пятибалльной шкале и указывает, например, что «можно смотреть видео в 1080p». Дополнительно он сообщает техническую информацию о подключении. В частности, IP-адрес, версию браузера, разрешение экрана и др.
По собственным данным, «Интернетометр» является аналогом сервиса Speedtest американской компании Ookla. В июля Роскомнадзор заблокировал сервис, поскольку он собирал данные о российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности и географии, что может быть использовано для организации хакерских атак.