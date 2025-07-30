Роскомнадзор заблокировал Speedtest из-за атак на российские сети связи

Об ограничении доступа к Speedtest в России стало известно 30 июня. В Роскомнадзоре рекомендовали пользователям переходить на отечественные аналоги. В частности, специалисты ЦМУ ССОП разработали приложение «ПроСеть», предназначенное для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов. Приложение доступно для устройств на операционной системе Android и может быть скачано из магазина Rustore.