Роскомнадзор заблокировал Speedtest из-за атак на российские сети связи
Роскомнадзор объяснил блокировку сервиса Speedtest, популярного инструмента для замера скорости интернет-соединения. По данным ведомства, американская компания собирает данные о российской сети связи, ее схеме, мощности узлов, работоспособности и географии, что может быть использовано для организации хакерских атак.
«Данные, собираемые американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций», – рассказали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подведомственное Роскомнадзору).
Об ограничении доступа к Speedtest в России стало известно 30 июня. В Роскомнадзоре рекомендовали пользователям переходить на отечественные аналоги. В частности, специалисты ЦМУ ССОП разработали приложение «ПроСеть», предназначенное для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов. Приложение доступно для устройств на операционной системе Android и может быть скачано из магазина Rustore.