РКН заблокировал в России сервис по замеру скорости соединения Speedtest

В ведомстве порекомендовали пользоваться доверенными отечественными сервисами. Было отмечено, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится в ведомстве РКН, разработали приложение «ПроСеть». Речь о сервисе для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС «Андроид». Приложение можно скачать из Rustore.