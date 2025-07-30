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РКН заблокировал в России сервис по замеру скорости соединения Speedtest

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сервису по измерению скорости интернета Speedtest американской компании Ookla. Об этом «Ведомостям» сообщили в РКН.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ №127 от 12.02.2020 г. в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети интернет», – говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали пользоваться доверенными отечественными сервисами. Было отмечено, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится в ведомстве РКН, разработали приложение «ПроСеть». Речь о сервисе для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС «Андроид». Приложение можно скачать из Rustore.

В октябре 2024 г. «Известия» писали, что в Госдуме и ФСБ поддержали инициативу о запрете российским провайдерам использовать SpeedTest. Президент Международной академии связи Анастасия Оситис отмечала, что Ookla тесно сотрудничает со спецслужбами США. SpeedTest позволяет собирать информацию, которая может быть использована для организации кибератак.

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