«Известия»: в России предложили запретить провайдерам использовать SpeedTest
В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить российским провайдерам использовать измеритель скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма, направленные в Международную академию связи (МАС).
Президент МАС Анастасия Оситис пояснила, что Ookla тесно сотрудничает со спецслужбами США. SpeedTest позволяет собирать информацию, которая может быть использована для организации кибератак.
Академик МАС Сергей Мельник предложил использовать вместо SpeedTest его отечественный аналог «Линкметр». При этом он пояснил, что заблокировать SpeedTest крайне сложно технически, поэтому операторам следует самостоятельно удалить его из своих информационных систем.
В октябре 2023 г. мировой судья 422-го участка Таганского района оштрафовал компанию Ookla на 6 млн руб. за повторный отказ в локализации данных в России. Ранее компанию уже штрафовали за отказ локализовать данные в России. В июле 2022 г. суд оштрафовал Ookla на 1 млн руб.