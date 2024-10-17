«Известия»: в России предложили запретить провайдерам использовать SpeedTest

В октябре 2023 г. мировой судья 422-го участка Таганского района оштрафовал компанию Ookla на 6 млн руб. за повторный отказ в локализации данных в России. Ранее компанию уже штрафовали за отказ локализовать данные в России. В июле 2022 г. суд оштрафовал Ookla на 1 млн руб.