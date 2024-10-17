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«Известия»: в России предложили запретить провайдерам использовать SpeedTest

Ведомости

В Госдуме и ФСБ поддержали предложение запретить российским провайдерам использовать измеритель скорости интернета SpeedTest американской компании Ookla. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма, направленные в Международную академию связи (МАС).

Президент МАС Анастасия Оситис пояснила, что Ookla тесно сотрудничает со спецслужбами США. SpeedTest позволяет собирать информацию, которая может быть использована для организации кибератак.

Академик МАС Сергей Мельник предложил использовать вместо SpeedTest его отечественный аналог «Линкметр». При этом он пояснил, что заблокировать SpeedTest крайне сложно технически, поэтому операторам следует самостоятельно удалить его из своих информационных систем.

В октябре 2023 г. мировой судья 422-го участка Таганского района оштрафовал компанию Ookla на 6 млн руб. за повторный отказ в локализации данных в России. Ранее компанию уже штрафовали за отказ локализовать данные в России. В июле 2022 г. суд оштрафовал Ookla на 1 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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