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Суд оштрафовал Ookla за повторный отказ локализовать данные в России

Ведомости

Мировой судья 422-го участка Таганского района оштрафовал американскую компанию Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest) на 6 млн руб. за повторный отказ в локализации данных в России, передает корреспондент «Ведомостей».

Судья признала Ookla LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). Максимальный штраф для юридический лиц по статьей составляет 18 млн руб.

Ранее компанию уже штрафовали за отказ локализовать данные в России. В июле 2022 г. суд оштрафовал Ookla на 1 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

12 октября за аналогичное нарушение суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн руб. Первый раз компанию штрафовали на 1 млн руб. в 2022 г.

Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn (сайт заблокирован в России) отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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