Суд оштрафовал Ookla за повторный отказ локализовать данные в России
Мировой судья 422-го участка Таганского района оштрафовал американскую компанию Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest) на 6 млн руб. за повторный отказ в локализации данных в России, передает корреспондент «Ведомостей».
Судья признала Ookla LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). Максимальный штраф для юридический лиц по статьей составляет 18 млн руб.
Ранее компанию уже штрафовали за отказ локализовать данные в России. В июле 2022 г. суд оштрафовал Ookla на 1 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
12 октября за аналогичное нарушение суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн руб. Первый раз компанию штрафовали на 1 млн руб. в 2022 г.
Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn (сайт заблокирован в России) отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.