Суд оштрафовал Ookla на 1 млн рублей за отказ локализовать данные в России
Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Ookla, владеющую сервисом Speedtest, на 1 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей в России, передает ТАСС.
«Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн руб.», — указано в решении судьи.
Ранее суд оштрафовал компанию Apple по этой же статье на 2 млн руб. Это был первый случай привлечения Apple к ответственности по этой статье на территории России. Компании грозил штраф в размере до 6 млн руб.
Две недели назад за отказ локализовать данные суд также оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн руб. В конце мая протоколы по этому делу были также составлены на компании Likeme, United Parcel Service и Google. Последней компании грозил штраф в 18 млн руб. (из-за повторного нарушения), 16 июня ее оштрафовали на 15 млн руб. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в июле 2021 г., тогда сумма штрафа составила 3 млн руб.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в базах, находящихся на территории России. Согласно закону, сервис, отказавшийся переносить персональные данные, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных и заблокирована.
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