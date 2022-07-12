Apple оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные
Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян, передает ТАСС.
Это первый случай привлечения Apple к ответственности по этой статье на территории России. Протокол против Apple по этому делу был составлен в конце мая. Компании грозил штраф в размере до 6 млн руб.
Представители Apple в ходе заседания подчеркнули, что к ответственности привлекается ненадлежащее юрлицо: Apple Inc, в отношении которой наложен штраф, по их словам, не занимается обработкой персональных данных. Эту функцию выполняет Apple Distribution International Ltd.
2 недели назад за отказ локализовать данные суд также оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн руб. В конце мая протоколы по этому делу были также составлены на компании Likeme, United Parcel Service и Google. Последней компании грозил штраф в 18 млн руб. (из-за повторного нарушения), 16 июня ее оштрафовали на 15 млн руб. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в июле 2021 г., тогда сумма штрафа составила 3 млн руб.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в базах, находящихся на территории России. Согласно закону, сервис, отказавшийся переносить персональные данные, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.
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