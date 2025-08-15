Чистая прибыль «Билайна» по МСФО увеличилась почти на 500% в первом полугодии

Выручка по операционной деятельности увеличилась на 4,8% с января по июнь 2025 г. до 158,06 млрд руб. EBITDA – на 6,4%, зафиксировавшись на уровне 69,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 43,8% (+0,7 подпункта год к году). Капитальные затраты также выросли на 63,7% в первой половине года и достигли 42,1 млрд руб.