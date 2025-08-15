Газета
Главная / Технологии /

Чистая прибыль «Билайна» по МСФО увеличилась почти на 500% в первом полугодии

Ведомости

Сотовый оператор «Билайн» достиг чистой прибыли по МСФО в размере 15 млрд руб. в первые шесть месяцев 2025 г., что на 441,6% больше, чем за тот же период 2024 г., сообщается на сайте компании.

Выручка по операционной деятельности увеличилась на 4,8% с января по июнь 2025 г. до 158,06 млрд руб. EBITDA – на 6,4%, зафиксировавшись на уровне 69,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 43,8% (+0,7 подпункта год к году). Капитальные затраты также выросли на 63,7% в первой половине года и достигли 42,1 млрд руб.

«Положительная динамика была обусловлена ростом среднего дохода на одного клиента в телеком-бизнесе, а также ростом выручки по направлениям облачных сервисов, сервисов CDN, системной интеграции и прочих цифровых нетелеком-сервисов», – объяснили в компании рост показателей, в особенности во II квартале 2025 г.

В I квартале 2025 г. ПАО «Вымпелком», работающее под брендом «Билайн», получило чистую прибыль по МСФО в 10,7 млрд руб. Показатель тогда увеличился в 2,7 раза относительно результата за аналогичный период 2024 г. Выручка по операционной деятельности достигла 77,5 млрд руб. (рост на 2,8%).

