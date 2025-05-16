Чистая прибыль «Вымпелкома» выросла почти втрое с начала 2025 года

EBITDA за I квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до 33,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем за аналогичный период 2024 г. и составила 42,9%.