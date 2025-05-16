Чистая прибыль «Вымпелкома» выросла почти втрое с начала 2025 года
Выручка по операционной деятельности достигла 77,5 млрд руб. (рост на 2,8%). Динамика определялась ростом на 4,7% маржинальной выручки от продажи услуг (сервисной выручки) в связи с увеличением потребления как телекоммуникационных услуг, так и цифровых нетелеком-сервисов со стороны клиентов, уточнили в ПАО.
EBITDA за I квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до 33,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем за аналогичный период 2024 г. и составила 42,9%.
В «Вымпелкоме» также рассказали, что количество заблокированных мошеннических и спам-звонков составило 270 млн с января по март. Согласно статистике компании, основным каналом для мошеннических атак стал мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая считается экстремистской организацией и запрещена), на него приходится 70% всех зафиксированных попыток обмана пользователей.
Сам «Билайн» занимается разработкой инфраструктурного софта, который станет частью программно-аппаратного комплекса, на котором компании смогут развернуть ИИ-модели.