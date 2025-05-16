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Чистая прибыль «Вымпелкома» выросла почти втрое с начала 2025 года

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») по МСФО за I квартал 2025 г. достигла 10,7 млрд руб. – это в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период 2024 г. Это следует из отчетности на сайте компании.

Выручка по операционной деятельности достигла 77,5 млрд руб. (рост на 2,8%). Динамика определялась ростом на 4,7% маржинальной выручки от продажи услуг (сервисной выручки) в связи с увеличением потребления как телекоммуникационных услуг, так и цифровых нетелеком-сервисов со стороны клиентов, уточнили в ПАО.

EBITDA за I квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до 33,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем за аналогичный период 2024 г. и составила 42,9%.

В «Вымпелкоме» также рассказали, что количество заблокированных мошеннических и спам-звонков составило 270 млн с января по март. Согласно статистике компании, основным каналом для мошеннических атак стал мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая считается экстремистской организацией и запрещена), на него приходится 70% всех зафиксированных попыток обмана пользователей.

Заместитель гендиректора по IT «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Антон Рубенчик говорил «Ведомостям» в начале мая, что «Билайн» вместе с одним из российских производителей серверного оборудования обсуждает доработку решений для инференса ИИ-моделей (исполнения работы ранее обученных алгоритмов).

Сам «Билайн» занимается разработкой инфраструктурного софта, который станет частью программно-аппаратного комплекса, на котором компании смогут развернуть ИИ-модели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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