Сергей Анохин: «Телеком стал невидимым сервисом, без которого мы не можем пообщаться»

«Телеком стал невидимым сервисом, без которого мы не можем пообщаться»Гендиректор «Билайна» о «небосводе российского бизнеса», китайских вендорах второго эшелона и отказе от 3G
В 2024 г. владение «Вымпелкомом» (работает под брендом «Билайн») перешло к российскому менеджменту, компанию стал контролировать Александр Торбахов. Оператор связи, входящий в «большую четверку» наряду с «Мегафоном», МТС и Т2, также сменил гендиректора, отказался от низкомаржинальных направлений и даже показал резкий рост годовой прибыли по МСФО. Но главными задачами, которые стоят сейчас перед отечественным телекомом, остаются технологическое перевооружение в условиях ухода вендоров из недружественных стран, освоение новых стандартов связи и борьба с мошенничеством в онлайне. О том, как собирается развиваться «Билайн», «Ведомостям» рассказал генеральный директор ПАО «Вымпелком» Сергей Анохин.
– KPI есть, но я, знаете, отвечу на этот вопрос, объединив это с моим личным взглядом.
«Билайн» как компания – это такое яркое и мощное явление на российском рынке. И вот та ДНК, тот потенциал, который в компании есть, очень мощные и должны быть раскрыты, реализованы. Это, конечно, образ того результата, который мы обсуждали с акционерами. Это растущая и привлекательная компания, и она достойна того, чтобы в общем-то заново засиять на таком небосводе российского бизнеса и рынка.
Для меня это такое название – «зажечь звезду «Билайн». Вот моя большая задача и цель. Конечно, за ней есть конкретное понимание того, в какой позиции на рынке акционер хотел бы видеть компанию на горизонте двух-трех лет, на более длинном горизонте времени. Безусловно, есть конкретное понимание цели, задачи, наши амбиции, цифры. Но, наверное, конкретные цифры все-таки сейчас не так важны. Здесь все-таки в первую очередь важно движение.
– Результаты мы видим, и они соответствуют нашим ожиданиям: прибыль по итогам года выросла в несколько раз и составила 18,7 млрд руб. (в 2023 г. прибыль «Вымпелкома» по МСФО составляла 3,4 млрд руб. – «Ведомости»). В 2024 г. мы сознательно отказались от ряда направлений, что замедлило темпы роста выручки, но позволило повысить маржинальность, укрепить отношения с клиентами и сохранить устойчивость компании. Выручка от операционной деятельности выросла на 2,4% до 310,7 млрд руб., сервисная выручка – на 4,9% до 288,8 млрд руб., чему способствовал рост потребления телекомуслуг и поступательное развитие цифровых нетелеком-сервисов. EBITDA увеличилась на 3,2% и достигла 133,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла до 42,9%. Это результат нашей работы с эффективностью бизнеса, выстраивания продвижения через ценность, а не через демпинговые скидки, а также грамотной финансовой политики предыдущих лет.