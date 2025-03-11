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Сергей Анохин: «Телеком стал невидимым сервисом, без которого мы не можем пообщаться»

Гендиректор «Билайна» о «небосводе российского бизнеса», китайских вендорах второго эшелона и отказе от 3G
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин
Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин / Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. владение «Вымпелкомом» (работает под брендом «Билайн») перешло к российскому менеджменту, компанию стал контролировать Александр Торбахов. Оператор связи, входящий в «большую четверку» наряду с «Мегафоном», МТС и Т2, также сменил гендиректора, отказался от низкомаржинальных направлений и даже показал резкий рост годовой прибыли по МСФО. Но главными задачами, которые стоят сейчас перед отечественным телекомом, остаются технологическое перевооружение в условиях ухода вендоров из недружественных стран, освоение новых стандартов связи и борьба с мошенничеством в онлайне. О том, как собирается развиваться «Билайн», «Ведомостям» рассказал генеральный директор ПАО «Вымпелком» Сергей Анохин.

– В конце 2023 г. нидерландская Veon закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Вымпелкома» группе топ-менеджеров компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым. В сентябре 2024 г. Торбахов ушел с поста, и вы заняли эту должность. Что поменялось в компании? Есть ли у вас какие-то KPI, которые поставил перед вами акционер?

– KPI есть, но я, знаете, отвечу на этот вопрос, объединив это с моим личным взглядом.

«Билайн» как компания – это такое яркое и мощное явление на российском рынке. И вот та ДНК, тот потенциал, который в компании есть, очень мощные и должны быть раскрыты, реализованы. Это, конечно, образ того результата, который мы обсуждали с акционерами. Это растущая и привлекательная компания, и она достойна того, чтобы в общем-то заново засиять на таком небосводе российского бизнеса и рынка.

Для меня это такое название – «зажечь звезду «Билайн». Вот моя большая задача и цель. Конечно, за ней есть конкретное понимание того, в какой позиции на рынке акционер хотел бы видеть компанию на горизонте двух-трех лет, на более длинном горизонте времени. Безусловно, есть конкретное понимание цели, задачи, наши амбиции, цифры. Но, наверное, конкретные цифры все-таки сейчас не так важны. Здесь все-таки в первую очередь важно движение.

– В 2024 г. многие операторы связи говорили о том, что произошло снижение чистой прибыли. «Билайн» столкнулся с этой проблемой?

– Результаты мы видим, и они соответствуют нашим ожиданиям: прибыль по итогам года выросла в несколько раз и составила 18,7 млрд руб. (в 2023 г. прибыль «Вымпелкома» по МСФО составляла 3,4 млрд руб. – «Ведомости»). В 2024 г. мы сознательно отказались от ряда направлений, что замедлило темпы роста выручки, но позволило повысить маржинальность, укрепить отношения с клиентами и сохранить устойчивость компании. Выручка от операционной деятельности выросла на 2,4% до 310,7 млрд руб., сервисная выручка – на 4,9% до 288,8 млрд руб., чему способствовал рост потребления телекомуслуг и поступательное развитие цифровых нетелеком-сервисов. EBITDA увеличилась на 3,2% и достигла 133,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла до 42,9%. Это результат нашей работы с эффективностью бизнеса, выстраивания продвижения через ценность, а не через демпинговые скидки, а также грамотной финансовой политики предыдущих лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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