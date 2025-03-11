Сергей Анохин: «Телеком стал невидимым сервисом, без которого мы не можем пообщаться»

– Результаты мы видим, и они соответствуют нашим ожиданиям: прибыль по итогам года выросла в несколько раз и составила 18,7 млрд руб. (в 2023 г. прибыль «Вымпелкома» по МСФО составляла 3,4 млрд руб. – «Ведомости»). В 2024 г. мы сознательно отказались от ряда направлений, что замедлило темпы роста выручки, но позволило повысить маржинальность, укрепить отношения с клиентами и сохранить устойчивость компании. Выручка от операционной деятельности выросла на 2,4% до 310,7 млрд руб., сервисная выручка – на 4,9% до 288,8 млрд руб., чему способствовал рост потребления телекомуслуг и поступательное развитие цифровых нетелеком-сервисов. EBITDA увеличилась на 3,2% и достигла 133,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла до 42,9%. Это результат нашей работы с эффективностью бизнеса, выстраивания продвижения через ценность, а не через демпинговые скидки, а также грамотной финансовой политики предыдущих лет.