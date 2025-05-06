«Билайн» займется доработкой серверов под работу ИИ-моделей

Телекомоператор «Билайн» вместе с одним из российских производителей серверного оборудования обсуждает доработку решений для инференса ИИ-моделей (исполнения работы ранее обученных алгоритмов). Сам оператор занимается разработкой инфраструктурного софта, который станет частью программно-аппаратного комплекса, на котором компании смогут развернуть ИИ-модели. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора по IT «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Антон Рубенчик. В будущем оператор сможет устанавливать эти серверы в собственные ЦОДы и продавать доступ к этим мощностям как услугу для b2b-клиентов.