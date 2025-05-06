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«Билайн» займется доработкой серверов под работу ИИ-моделей

Количество запросов на аренду стоек с более мощными GPU-серверами растет, но мало кто готов за это платить
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Телекомоператор «Билайн» вместе с одним из российских производителей серверного оборудования обсуждает доработку решений для инференса ИИ-моделей (исполнения работы ранее обученных алгоритмов). Сам оператор занимается разработкой инфраструктурного софта, который станет частью программно-аппаратного комплекса, на котором компании смогут развернуть ИИ-модели. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора по IT «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Антон Рубенчик. В будущем оператор сможет устанавливать эти серверы в собственные ЦОДы и продавать доступ к этим мощностям как услугу для b2b-клиентов.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом переговоров, «Билайн» ведет обсуждения с производителем серверного оборудования OpenYard. Представитель OpenYard подтвердил, что компания ведет переговоры с рядом телекомоператоров, включая «Билайн», но раскрывать детали не стал. Представитель T2 говорит, что компания не сотрудничает с OpenYard. «Ведомости» направили запросы в «Мегафон» и МТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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