«Билайн» займется доработкой серверов под работу ИИ-моделей

«Билайн» займется доработкой серверов под работу ИИ-моделейКоличество запросов на аренду стоек с более мощными GPU-серверами растет, но мало кто готов за это платить
Телекомоператор «Билайн» вместе с одним из российских производителей серверного оборудования обсуждает доработку решений для инференса ИИ-моделей (исполнения работы ранее обученных алгоритмов). Сам оператор занимается разработкой инфраструктурного софта, который станет частью программно-аппаратного комплекса, на котором компании смогут развернуть ИИ-модели. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора по IT «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Антон Рубенчик. В будущем оператор сможет устанавливать эти серверы в собственные ЦОДы и продавать доступ к этим мощностям как услугу для b2b-клиентов.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с ходом переговоров, «Билайн» ведет обсуждения с производителем серверного оборудования OpenYard. Представитель OpenYard подтвердил, что компания ведет переговоры с рядом телекомоператоров, включая «Билайн», но раскрывать детали не стал. Представитель T2 говорит, что компания не сотрудничает с OpenYard. «Ведомости» направили запросы в «Мегафон» и МТС.