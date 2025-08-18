Max опроверг информацию об использовании камеры компьютера в неактивном режиме
Российский мессенджер Max не использует камеру на компьютере и не запрашивает доступ к ней без активного действия пользователя, сообщила ТАСС пресс-служба платформы.
Пользователь активирует камеру в Max, когда самостоятельно инициирует эту функцию. Это происходит, к примеру, во время видеозвонка.
В Telegram-каналах распространилась информация, что российский мессенджер якобы использует камеру устройств в неактивном режиме.
15 августа пресс-служба мессенджера сообщила, что центр безопасности Max внедрил дополнительные меры, которые призваны помочь пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. В частности, в Max появился кнопка «Пожаловаться». Она обеспечивает мгновенную отправку обращения в центр безопасности.
Кроме того, в мессенджере появился специальный режим приватности. Он позволяет быстро ограничить взаимодействие с неизвестными. В частности, его функционал заключается в скрывании профиля от поиска по номеру телефона, блокировке входящих вызовов от незнакомых профилей и отключении возможности приглашения в чаты.