Главная / Инвестиции /

«Солар» купил 90% акций разработчика ИБ-решений Hexway

Ведомости

ГК «Солар» приобрела основной пакет компании Hexway – создателя системных решений для безопасной разработки программного обеспечения. Об этом сообщили на сайте группы.

По оценкам «Солара», сделка усилит рыночную позицию ГК в сегменте защищенной разработки и «повысит безопасность проектирования ПО». Hexway, в свою очередь, сможет «нарастить экспертизу в высококонкурентной среде и привлечь новых заказчиков». Стоимость сделки не раскрывается. Издание Frank Media со ссылкой на основателя The12 Capital Дмитрия Козлова пишет, что 90% акций могли обойтись в 270-450 млн руб.

«Решения для обеспечения безопасной разработки являются частью сегмента анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, это второй по величине сегмент рынка продуктов информационной безопасности», – говорится в сообщении.

Согласно данным Б1, в текущем году оборот данного сегмента рынка может достичь порядка 42 млрд руб. и продолжить рост со среднегодовыми темпами на уровне 14%, до порядка 79 млрд руб. к 2030 г.

«Ведомости» в январе писали, что ГК «Солар» приобрела 49% в российском разработчике SIEM-платформ «Гефест технолоджиз». ООО «Гефест технолоджиз» – российский разработчик решений по кибербезопасности. Сумма сделки также не раскрывалась. В 2023 г. выручка ООО от продаж составила лишь 1,68 млн руб., но стартап показал чистую прибыль в 55,2 млн руб.

