«Солар» купил 90% акций разработчика ИБ-решений Hexway

По оценкам «Солара», сделка усилит рыночную позицию ГК в сегменте защищенной разработки и «повысит безопасность проектирования ПО». Hexway, в свою очередь, сможет «нарастить экспертизу в высококонкурентной среде и привлечь новых заказчиков». Стоимость сделки не раскрывается. Издание Frank Media со ссылкой на основателя The12 Capital Дмитрия Козлова пишет, что 90% акций могли обойтись в 270-450 млн руб.