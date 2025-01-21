ГК «Солар» купила долю в разработчике SIEM-платформ

Объем российского рынка SIEM в 2023 г. составил, по разным оценкам, от 20 млрд до 24 млрд руб., говорит представитель «Солар». В ближайшие годы этот сегмент может показать рост на уровне 9-10% ежегодно, а количество вендоров на горизонте двух лет может вырасти более чем в полтора раза, уточнил собеседник. Опрошенные «Ведомостями» аналитики сошлись на том, что объем рынка SIEM в России в 2024 г. составил около 18-20 млрд руб.