ГК «Солар» купила долю в разработчике SIEM-платформ

ГК «Солар» купила долю в разработчике SIEM-платформГруппа намерена развивать собственную платформу мониторинга и реагирования на инциденты информбезопасности
Группа компаний «Солар» приобрела 49% в российском разработчике SIEM-платформ «Гефест текнолоджиз». Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка была зарегистрирована 20 января 2025 г. Сумма сделки не раскрывается.
ООО «Гефест текнолоджиз» – российский разработчик решений по кибербезопасности. Одно из них – программный комплекс «Эгида», объединяющий основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM). Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО было учреждено в ноябре 2022 г. генеральным директором Денисом Андреевским, которому до 20 января 2025 г. и принадлежало 100% компании. В 2023 г. выручка ООО от продаж составила лишь 1,68 млн руб., но стартап показал чистую прибыль в 55,2 млн руб.
«Солар» является одной из ведущих компаний в области кибербезопасности, которая занимается разработкой собственных продуктов и исследует киберинциденты. Компания также владеет крупнейшим в России коммерческим центром мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC) – Solar JSOC.
Как создавалась ГК «Солар»
В апреле 2015 г. компания «Инфосистемы Джет» объявила о создании ООО «Солар Секьюрити». Генеральным директором новой компании стал Игорь Ляпунов, который возглавляет компанию и на текущий момент. 22 мая 2018 г. «Ростелеком» приобрел 100% долей «Солар Секьюрити» за 1,5 млрд руб. (сейчас информация скрыта). Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Солар Секьюрити» за 2023 г. составила 3,85 млрд руб., а чистая прибыль – 894 млн руб.
По словам директора по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игоря Хереша, приобретение доли в «Гефест текнолоджиз» – оптимальный шаг для развития бизнеса, который позволит группе развивать собственную SIEM-платформу. «Мы планируем продвигать SIEM-систему как на B2B, включая крупнейшие предприятия ключевых отраслей, так и на B2G рынках», – уточнил он.
Решение «Гефест текнолоджиз» соответствует требованиям ФСТЭК и Минцифры, уточнил Андреевский. «Опыт и ресурсы «Солара» в отраслевом, финансовом, юридическом, маркетинговом и кадровом аспекте помогут нам в полной мере реализовать потенциал и предложить российскому рынку надежное и эффективное решение», – добавил он.
Если полагать, что компания может стоить примерно 10 прибылей, оценка «Гефест технолоджис» может составить порядка 550 млн руб., считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Соответственно. Покупка 49% могла стоить порядка 200 млн руб., оценивает аналитик. По оценкам президента Международной организации инвесторов Investoro Виталия Полехина, стоимость компании может составлять около 350 млн руб., а 49% долей – примерно 175 млн руб.
Объем российского рынка SIEM в 2023 г. составил, по разным оценкам, от 20 млрд до 24 млрд руб., говорит представитель «Солар». В ближайшие годы этот сегмент может показать рост на уровне 9-10% ежегодно, а количество вендоров на горизонте двух лет может вырасти более чем в полтора раза, уточнил собеседник. Опрошенные «Ведомостями» аналитики сошлись на том, что объем рынка SIEM в России в 2024 г. составил около 18-20 млрд руб.
До 2022 г. на российском рынке SIEM-систем управления событиями и инцидентами активно присутствовали международные поставщики, такие как американские QRadar и ArcSight, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. После 2022 г. ситуация на рынке значительно изменилась, и в настоящее время рынок SIEM-систем в России полностью представлен такими отечественными вендорами, как «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, R‑Vision, Security Vision, SearchInform, продолжает он.
В общей сложности, на данный момент существует более десятка отечественных SIEM-систем, каждая из которых имеет разный уровень функциональности, отметил Кудряшов. Часть компаний так или иначе продолжают использовать решения западных производителей, но их доля постепенно уменьшается, отметил руководитель отдела технологической экспертизы ГК Softline Денис Чигин.
Приобретение, о котором идет речь, вероятно, направлено на усиление конкурентных преимуществ системы «Солар», что может включать в себя расширение клиентской базы, и поможет системе конкурировать с другими вендорами на рынке, заключил Кудряшов.