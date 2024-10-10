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Softline Venture Partners вложит 2 млрд рублей в стартапы по кибербезопасности

Спрос на такие IТ-продукты вырос из-за участившихся кибератак
Лиана Липанова
«Софтлайн» может «догрузить» свои каналы продаж ИБ-продуктами, которые проинвестирует венчурный фонд компании/ Алексей Орлов / Ведомости

Дочерний венчурный фонд российского интегратора «Софтлайн» Softline Venture Partners планирует инвестировать 2 млрд руб. в несколько стартапов, разрабатывающих решения в области информбезопасности (ИБ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель фонда.

По его словам, Softline Venture Partners ищет IТ-компании, которые разрабатывают продукты, «отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков» IТ-интегратора. В частности, Softline ищет разработчиков EDR (Endpoint Detection & Response, технология непрерывного мониторинга состояния безопасности рабочих станций, поиска опасных событий и блокирования этих угроз), межсетевых экранов (система безопасности, которая контролирует сетевой трафик), криптошлюзов для шифрования сетевых потоков, SIEM-систем – ПО для раннего обнаружения инцидентов и других ИБ-продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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