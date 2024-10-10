Softline Venture Partners вложит 2 млрд рублей в стартапы по кибербезопасности

По его словам, Softline Venture Partners ищет IТ-компании, которые разрабатывают продукты, «отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков» IТ-интегратора. В частности, Softline ищет разработчиков EDR (Endpoint Detection & Response, технология непрерывного мониторинга состояния безопасности рабочих станций, поиска опасных событий и блокирования этих угроз), межсетевых экранов (система безопасности, которая контролирует сетевой трафик), криптошлюзов для шифрования сетевых потоков, SIEM-систем – ПО для раннего обнаружения инцидентов и других ИБ-продуктов.