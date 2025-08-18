Telegram запустил рейтинг пользователей

Нововведение появилось в рамках обновления от 31 июля. Пользователи также получили возможность совершать глобальный поиск публикаций среди всех публичных каналов. Пока функция доступна только Premium-пользователям. Кроме того, пользователи могут создавать альбомы своих историй в профиле и коллекции подарков.