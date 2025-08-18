Telegram запустил рейтинг пользователей
Пользователям Telegram добавили рейтинг. Это следует из обновления мессенджера.
«Теперь в профилях отображается числовой рейтинг, основанный на общем объеме успешных транзакций, совершенных с Telegram Stars», – говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram, рейтинг помогает владельцам каналов понять, можно ли доверять пользователю в случае обращения, например, с предложением опубликовать пост или с другими запросами.
Нововведение появилось в рамках обновления от 31 июля. Пользователи также получили возможность совершать глобальный поиск публикаций среди всех публичных каналов. Пока функция доступна только Premium-пользователям. Кроме того, пользователи могут создавать альбомы своих историй в профиле и коллекции подарков.
В июне мессенджер добавил функцию отправки сообщений каналам. Для отправки личных сообщений каналу пользователи должны нажать на значок сообщения в нижней панели. Подключить сообщения можно в настройках канала.