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Telegram добавил функцию отправки сообщений каналам

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Мессенджер Telegram добавил функцию отправки сообщений каналам. Это следует из информации об обновлении, опубликованной на сайте Telegram.

«Теперь вы можете отправлять личные сообщения каналам и вести беседы напрямую с их владельцами и администраторами. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая своих контактных данных», – говорится в сообщении.

Для отправки личных сообщений каналу пользователи должны нажать на значок сообщения в нижней панели. Подключить сообщения можно в настройках канала.

Сообщения от подписчиков отображаются в интерфейсе отдельно от личных чатов владельца. Авторы каналов могут установить плату за каждое сообщение, чтобы «ограничить количество диалогов и сделать их более содержательными».

Среди других нововведений:

  • отображение тем в виде вкладок,

  • обрезка голосовых сообщений,

  • отправка фотографий в улучшенном качестве,

  • отправка медиафайлов в истории на iOS.

Также мессенджер увеличил количество ответов, которые можно установить в опросе, до 12. Также пользователи смогут отправлять опросы в «Избранное».

В рамках прошлого обновления от 8 мая Telegram установил возможность покупать у других пользователей и продавать редкие подарки на маркетплейсе за «звезды», публикации нескольких историй одновременно, разделения длинных видеозаписей на несколько историй и др.

7 марта Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Подключить такие сообщения могут обладатели подписки Premium.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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