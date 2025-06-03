Telegram добавил функцию отправки сообщений каналам
Мессенджер Telegram добавил функцию отправки сообщений каналам. Это следует из информации об обновлении, опубликованной на сайте Telegram.
«Теперь вы можете отправлять личные сообщения каналам и вести беседы напрямую с их владельцами и администраторами. Авторы контента могут включить этот режим, чтобы общаться с подписчиками, не раскрывая своих контактных данных», – говорится в сообщении.
Для отправки личных сообщений каналу пользователи должны нажать на значок сообщения в нижней панели. Подключить сообщения можно в настройках канала.
Сообщения от подписчиков отображаются в интерфейсе отдельно от личных чатов владельца. Авторы каналов могут установить плату за каждое сообщение, чтобы «ограничить количество диалогов и сделать их более содержательными».
Среди других нововведений:
отображение тем в виде вкладок,
обрезка голосовых сообщений,
отправка фотографий в улучшенном качестве,
отправка медиафайлов в истории на iOS.
Также мессенджер увеличил количество ответов, которые можно установить в опросе, до 12. Также пользователи смогут отправлять опросы в «Избранное».
В рамках прошлого обновления от 8 мая Telegram установил возможность покупать у других пользователей и продавать редкие подарки на маркетплейсе за «звезды», публикации нескольких историй одновременно, разделения длинных видеозаписей на несколько историй и др.
7 марта Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Подключить такие сообщения могут обладатели подписки Premium.