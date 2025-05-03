Telegram запускает групповые звонки до 200 человек

Добавлять контакты в звонок можно через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере. «А если вам нужно выйти за рамки 200 участников в звонке, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников», – написал он.