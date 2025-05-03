Telegram запускает групповые звонки до 200 человек
Последнее обновление Telegram предложит пользователям групповые звонки с участием до 200 человек. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Добавлять контакты в звонок можно через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере. «А если вам нужно выйти за рамки 200 участников в звонке, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников», – написал он.
Звонки защищены сквозным шифрованием и технологией, «похожей на блокчейн», чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя, утверждает Дуров.
В Telegram появилась возможность обжаловать заморозку аккаунта при ошибочной блокировке. Для этого нужно отправить заявку модераторам, и если отсутствие нарушений подтвердится, то аккаунт будет разморожен и ограничения снимут.