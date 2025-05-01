В Telegram появилась возможность обжаловать заморозку аккаунта

Среди других обновлений – автоматизированные бизнес-аккаунты. Пользователи Telegram Premium теперь могут подключать к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе ИИ, чтобы перевести управление чатами в автоматический режим. Изменения затронули и групповые звонки. Начать разговор с несколькими участниками пользователи смогут без необходимости добавлять их в группу. Отмечается, что такой формат подойдёт для «спонтанных обсуждений» с коллегами или общения с семьей и друзьями, добавлять можно до 200 человек в любой активный звонок.