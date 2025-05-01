В Telegram появилась возможность обжаловать заморозку аккаунта
Пользователи Telegram, которые столкнулись с ошибочной блокировкой аккаунта, могут обжаловать ее. Об этом и других обновлениях мессенджер сообщил в своем блоге.
В случае блокировки аккаунта за нарушения отключение теперь происходит не сразу, аккаунт замораживается. При этом, как уточняет площадка, его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но появляется возможность оспорить блокировку. Для этого нужно отправить заявку модераторам, и если отсутствие нарушений подтвердится, то аккаунт будет разморожен и ограничения снимут.
В Telegram для iOS и Android также появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в избранное или недавние чаты. «Просто нажмите и удерживайте стрелку пересылки, двигайте палец, пока он не окажется над нужным чатом, а затем отпустите», – говорится в статье.
Среди других обновлений – автоматизированные бизнес-аккаунты. Пользователи Telegram Premium теперь могут подключать к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе ИИ, чтобы перевести управление чатами в автоматический режим. Изменения затронули и групповые звонки. Начать разговор с несколькими участниками пользователи смогут без необходимости добавлять их в группу. Отмечается, что такой формат подойдёт для «спонтанных обсуждений» с коллегами или общения с семьей и друзьями, добавлять можно до 200 человек в любой активный звонок.
В марте Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Функция действует с подпиской Premium, а оплачиваются сообщения звездами. Предполагается, что нововведение поможет защититься от спама, а также станет еще одним способом монетизации.