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В Telegram появилась возможность обжаловать заморозку аккаунта

Ведомости

Пользователи Telegram, которые столкнулись с ошибочной блокировкой аккаунта, могут обжаловать ее. Об этом и других обновлениях мессенджер сообщил в своем блоге.

В случае блокировки аккаунта за нарушения отключение теперь происходит не сразу, аккаунт замораживается. При этом, как уточняет площадка, его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но появляется возможность оспорить блокировку. Для этого нужно отправить заявку модераторам, и если отсутствие нарушений подтвердится, то аккаунт будет разморожен и ограничения снимут.

В Telegram для iOS и Android также появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в избранное или недавние чаты. «Просто нажмите и удерживайте стрелку пересылки, двигайте палец, пока он не окажется над нужным чатом, а затем отпустите», – говорится в статье.

Среди других обновлений – автоматизированные бизнес-аккаунты. Пользователи Telegram Premium теперь могут подключать к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе ИИ, чтобы перевести управление чатами в автоматический режим. Изменения затронули и групповые звонки. Начать разговор с несколькими участниками пользователи смогут без необходимости добавлять их в группу. Отмечается, что такой формат подойдёт для «спонтанных обсуждений» с коллегами или общения с семьей и друзьями, добавлять можно до 200 человек в любой активный звонок.

В марте Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Функция действует с подпиской Premium, а оплачиваются сообщения звездами. Предполагается, что нововведение поможет защититься от спама, а также станет еще одним способом монетизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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