Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Telegram запустил функцию платных сообщений в чатах и группах

Ведомости

Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Их можно включить в настройках. Детали приводит канал Telegram Info.

Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Правда, для этого потребуется подписка Premium. Предполагается, что нововведение поможет защититься от спама, а также станет еще одним способом монетизации.

Оплачиваются сообщения звездами.

«Пользователь, включивший платные сообщения, получит 85% всех звезд, уплаченных его собеседниками, а остальные 15% составляют комиссию платформы», – поясняется в сообщении.

Аналогичным образом будут работать и платные сообщения в группах. Звезды же потом можно будет выводить с личного баланса через специальную платформу.

Также мессенджер теперь показывает пользователю больше информации о новом собеседнике, чтобы предотвратить мошенничество. Так, можно будет узнать время регистрации, страну проживания и общие каналы с новым контактом. Будет доступна и информация о том, менялись ли имя и аватар в последнее время.

24 февраля стало известно, что с Telegram взыщут 4 млн руб. из-за неудаления информации о ВС РФ. Роскомнадзор вынес предписание удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Штраф был назначен судьей.

А 25 февраля суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. В этот раз речь опять шла о неудалении информации, которая, согласно законодательству РФ, должна была быть удалена.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных