Telegram запустил функцию платных сообщений в чатах и группах

Также мессенджер теперь показывает пользователю больше информации о новом собеседнике, чтобы предотвратить мошенничество. Так, можно будет узнать время регистрации, страну проживания и общие каналы с новым контактом. Будет доступна и информация о том, менялись ли имя и аватар в последнее время.