Telegram запустил функцию платных сообщений в чатах и группах
Telegram запустил функцию платных сообщений в своей обновленной версии для Android и iOS. Их можно включить в настройках. Детали приводит канал Telegram Info.
Платные сообщения можно включить в чатах, группах, а также для комментариев в каналах. Правда, для этого потребуется подписка Premium. Предполагается, что нововведение поможет защититься от спама, а также станет еще одним способом монетизации.
Оплачиваются сообщения звездами.
«Пользователь, включивший платные сообщения, получит 85% всех звезд, уплаченных его собеседниками, а остальные 15% составляют комиссию платформы», – поясняется в сообщении.
Аналогичным образом будут работать и платные сообщения в группах. Звезды же потом можно будет выводить с личного баланса через специальную платформу.
Также мессенджер теперь показывает пользователю больше информации о новом собеседнике, чтобы предотвратить мошенничество. Так, можно будет узнать время регистрации, страну проживания и общие каналы с новым контактом. Будет доступна и информация о том, менялись ли имя и аватар в последнее время.
24 февраля стало известно, что с Telegram взыщут 4 млн руб. из-за неудаления информации о ВС РФ. Роскомнадзор вынес предписание удалить ложные сведения о российских военных, якобы погибших на Украине. Штраф был назначен судьей.
А 25 февраля суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. В этот раз речь опять шла о неудалении информации, которая, согласно законодательству РФ, должна была быть удалена.