VK расширил представительство в Белоруссии
Холдинг VK расширил представительство в Белоруссии путем переезда в новый офис площадью 831 кв. м, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании.
Новый офис, выполненный в стиле хай-тек, расположен в бизнес-центре «Аякс» в Минске. В него переехали сотрудники «В контакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech. Переезд обусловлен ростом штата и нацелен на создание условий для работы и развития сотрудников холдинга в Белоруссии.
«Меньше чем за два года с момента открытия представительства VK в Республике Беларусь штат местных сотрудников увеличился в 4,5 раза. Мы масштабируем инфраструктуру, инвестируя в комфорт и эффективность работы коллектива», – рассказала вице-президент по персоналу VK Ася Кучай.
Ранее МКПАО «ВК» (бренд VK) отчиталось за первое полугодие 2025 г. По МСФО компания осталась в убытке на 12,6 млрд руб., но сократила его на 49% по сравнению с тем же периодом 2024 г., когда показатель составил 24,6 млрд руб. При этом выручка VK за первое полугодие выросла на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 г., достигнув 72,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,4 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. по сравнению с отрицательным значением (-545 млн руб.) в первом полугодии 2024 г.