В Казахстане опровергли сообщения о запрете иностранных мессенджеров
Министерство цифрового развития Казахстана заявило, что в стране не вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров для личного общения.
«Распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Telegram и других не соответствует действительности», – сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что речь идет лишь о внедрении национального мессенджера Aitu в качестве основного средства служебной коммуникации для госорганов и организаций квазигоссектора. Система будет использоваться для переписки, рабочих чатов, уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами.
В министерстве отметили, что Aitu обеспечивает защищенный канал связи, а все его серверы находятся на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и повышает надежность системы.
18 августа сообщалось, что перевод военных Казахстана на национальный мессенджер Aitu будет проходить поэтапно для усиления информационной безопасности.