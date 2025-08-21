DeepSeek выпустил обновленную модель V3
Китайский ИИ-стартап DeepSeek представил обновление для своей флагманской модели V3 – теперь ее можно оптимизировать для чипов китайского производства. Об этом пишет Reuters.
Обновление последовало за двумя другими недавними обновлениями основных моделей DeepSeek – обновлением модели R1 в мае и более ранним усовершенствованием V3 в марте.
«DeepSeek сообщила, что ее формат точности UE8M0 FP8 модели DeepSeek-V3.1 оптимизирован для отечественных чипов следующего поколения», – говорится в материале. При этом стартап не уточнил, какие конкретно модели чипов или производители будут поддерживаться.
Агентство указывает, что заявление о совместимости с чипами из Китая может быть признаком сотрудничества DeepSeek с развивающейся полупроводниковой экосистемой Китая, поскольку Пекин «стремится заменить американские технологии в условиях экспортных ограничений Вашингтона».
14 августа Financial Times (FT) писала, что DeepSeek отложил выпуск своей новой модели R2 из-за сложностей с использованием чипов Huawei. Собеседники газеты говорил, что власти Китая рекомендовали компании использовать процессор Huawei Ascend вместо систем Nvidia американского производства. Однако DeepSeek столкнулся с техническими проблемами в процессе обучения ИИ.