В Max интегрировали платформу SQNS для автоматизации работы клиник

Как объяснили представители мессенджера, пользователи смогут записываться онлайн на прием к врачу с помощью мини-приложения. Учреждения, которые зарегистрированы на платформе SQNS, смогут авторизоваться в мессенджере. Затем на главном экране для них появится иконка Max, которая понадобится для открытия диалога с пациентом. Можно также создать в мессенджере бизнес-аккаунт.