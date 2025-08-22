В Max интегрировали платформу SQNS для автоматизации работы клиник
Команда мессенджера Max завершила интеграцию медицинской информационной системы SQNS, которая позволит упростить общение поликлиник с клиентами и предоставит безопасную передачу данных, сообщила компания.
Как объяснили представители мессенджера, пользователи смогут записываться онлайн на прием к врачу с помощью мини-приложения. Учреждения, которые зарегистрированы на платформе SQNS, смогут авторизоваться в мессенджере. Затем на главном экране для них появится иконка Max, которая понадобится для открытия диалога с пациентом. Можно также создать в мессенджере бизнес-аккаунт.